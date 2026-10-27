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Grande vittoria della Lazio contro il Sassuolo e primato solitario per i biancocelesti in attesa di Venezia-Inter: le parole di Zaccagni e Noslin a Dazn.

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Zaccagni: "Siamo veramente contenti di come abbiamo iniziato la stagione. La dedico a mio zio che non sta passando un bel momento. Più che in trasferta, stasera sembrava di giocare in casa. Quando ci sono i tifosi andiamo più forte, in casa mancano, loro lo sanno, sappiamo quello che pensano loro ma andiamo avanti così.

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Da soli primi? Conta poco, il campionato è appena iniziato, guardiamo partita per partita e vediamo che soddisfazioni ci possiamo togliere"

Noslin: "Ho sempre creduto nelle mie qualità, oggi abbiamo giocato benissimo. Dobbiamo continuare così. Primi da soli? Stiamo facendo un grande lavoro"