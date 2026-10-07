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Nel film celebrativo per il double della passata stagione, Solo Noi, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato del trionfo e del grande lavoro di Chivu:

“Chivu per me è un fratello del Triplete. Adesso abbiamo due ruoli diversi, però il sentimento è sempre lo stesso. Esposito? Quando è arrivato ho capito che era un ragazzo con tantissima voglia di crescere e di migliorare, è un ragazzo che è della casa e ha un grandissimo potenziale e credo che il migliore Esposito deve ancora venire. Io credo che rappresenta non soltanto il presente, ma anche il futuro, sia dell'Inter e mi auguro della nazionale italiana.

Dimarco? Gli si riconosce questo grande interismo che ha fin da bambino.

In quella settimana difficile si respirava ad Appiano grande unione. Voglia di dire ci siamo, andiamo a prenderci quello che meritiamo.

Questa squadra, questo staff, Cristian hanno fatto un lavoro straordinario per portare a termine una stagione difficile. Con due vittorie meritate che ci riempiono d’orgoglio per la storia dell’Inter