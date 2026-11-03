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Piotr Zielinski, calciatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV direttamente dal De Kuip di Rotterdam dopo la sfida, valida per la quarta giornata di Champions League contro il Feyenoord, vinta per 3-0 dalla formazione nerazzurra di Cristian Chivu.

Di seguito le sue dichiarazioni.

"Le grandi squadre danno le risposte subito. Siamo felici di aver fatto una grande partita, tre punti importanti e siamo tutti felici".

Zielinski su gestione della partita e gol decisivo

La prossima sfida contro il Como

"Penso che non solo il centrocampo, tutta la squadra abbia fatto un lavoro veramente importante, perché anche senza palla non abbiamo lasciato tanti spazi a loro. Poi, nei loro inserimenti, lo sapevamo che era il loro punto di forza, con alcuni giocatori, quindi eravamo concentrati e sotto il punto di vista della comunicazione abbiamo fatto una grandissima partita. Quindi il primo tempo è stato veramente ottimo, poi nel secondo, dopo il mio gol, veramente la partita l'abbiamo portata sui binari giusti e l'abbiamo chiusa"."Sicuramente in questi giorni dobbiamo riposare. Lo sappiamo che il Como è un'ottima squadra, giocano bene a calcio. Sicuramente ci sarà da soffrire, ma giochiamo davanti al nostro pubblico e vorremmo fare una grande gara, dominando e vincere".