Il polacco dopo il 3-0 di Rotterdam: “Abbiamo fatto una grandissima partita anche senza palla”. E guarda avanti: “Vogliamo dominare e vincere”
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Piotr Zielinski, calciatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV direttamente dal De Kuip di Rotterdam dopo la sfida, valida per la quarta giornata di Champions League contro il Feyenoord, vinta per 3-0 dalla formazione nerazzurra di Cristian Chivu.
Di seguito le sue dichiarazioni.
"Le grandi squadre danno le risposte subito. Siamo felici di aver fatto una grande partita, tre punti importanti e siamo tutti felici".
Zielinski su gestione della partita e gol decisivo"Penso che non solo il centrocampo, tutta la squadra abbia fatto un lavoro veramente importante, perché anche senza palla non abbiamo lasciato tanti spazi a loro. Poi, nei loro inserimenti, lo sapevamo che era il loro punto di forza, con alcuni giocatori, quindi eravamo concentrati e sotto il punto di vista della comunicazione abbiamo fatto una grandissima partita. Quindi il primo tempo è stato veramente ottimo, poi nel secondo, dopo il mio gol, veramente la partita l'abbiamo portata sui binari giusti e l'abbiamo chiusa".
La prossima sfida contro il Como"Sicuramente in questi giorni dobbiamo riposare. Lo sappiamo che il Como è un'ottima squadra, giocano bene a calcio. Sicuramente ci sarà da soffrire, ma giochiamo davanti al nostro pubblico e vorremmo fare una grande gara, dominando e vincere".
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