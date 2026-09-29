"Una commissione indipendente ha ritenuto il Manchester City FC colpevole di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League nel corso delle ultime nove stagioni, e della maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l'indagine della Lega". Apre così il comunicato della Premier League che conferma la colpevolezza del Manchester City.

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Il club inglese, però, ha già confermato di voler ricorrere in appello a prescindere da quella che sarà la sentenza finale. Ecco il comunicato del Manchester City: "Il Manchester City FC è deluso e sorpreso dal parere della Commissione della Premier League, pubblicato oggi. Il Club è innocente circa le accuse mosse dalla Premier League ed esiste un corpus completo di prove inconfutabili a sostegno di tutte le sue posizioni relative a questo caso. Il Club, pertanto, si impegnerà con determinazione e, ove necessario, agirà in modo proattivo in tutti i fori regolamentari e legali competenti.

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Il procedimento della Premier League è ancora in corso, con elementi significativi ancora da completare. Il Manchester City FC si appresta ora a ricorrere in appello, sostenendo che il parere contiene evidenti errori materiali, di diritto, di principio e di fatto. Il Club ha diligentemente rispettato il giusto processo per otto anni, partendo dal presupposto che il Consiglio e la dirigenza della Premier League si sarebbero comportati come un organo di regolamentazione indipendente, imparziale ed equo, libero da influenze di parte. Il Club è ovviamente limitato in ciò che può dire ulteriormente fino al completamento di tutte le procedure future".