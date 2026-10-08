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Hanno fatto un po' discutere le parole di Petar Sucic dal ritiro della Nazionale. Il centrocampista croato ha sviato un po' la domanda sul minutaggio che sta avendo con l'Inter: "Sono cose che preferirei lasciare per un’altra volta. L’importante ora era parlare della Nazionale e penso che siamo entrati in tutti i dettagli. Adesso, quando torneremo al club, lotteremo lì e vedremo come saranno le cose tra due o tre mesi"

Chi invece ha criticato Chivu è stato Zvone Bonan che, di Sucic, ha parlato così: "Giocatore completo, straordinario, ha tanta classe e tanto coraggio, ha anche il gol. È evidente che non si sente a suo agio, Chivu non lo vede come merita, è il mio pensiero. Se continua così non so quanto senso abbia che Sucic rimanga nell'Inter, è una delle migliori mezzali al mondo".

Alfio Musmarra, intervenuto su Youtube, ha detto la sua sulla questione Sucic, chiarendo anche un paio di aspetti: "Vedo che c'è stata un po' di polemica sulle parole di Sucic. Io preferisco sempre avere uno giovane che ha voglia di giocare e ha garra anziché quelli che fanno sempre finta di niente. Lo dico fuori dai denti: per me ha le stigmate per diventare uno dei migliori centrocampisti nel suo ruolo. Non la penso come Boban che dice che è poco considerato all'Inter perché, andando a vedere il minutaggio dei centrocampisti dell'Inter, Sucic è il terzo per minuti giocati. Quindi non mi sembra che Chivu non lo consideri, l'ha fatto giocare anche l'anno scorso quando era appena arrivato e lui pronti via mi ha stupito giocando con naturalezza a San Siro. Da San Siro le partite si vedono meglio.

Di 21enni così, al primo anno all'Inter, ne ho visti pochi. Poi ha avuto un calo dovuto ad un infortunio che l'Inter ha nascosto per evitare che gli avversari lo puntassero, poi è stato protagonista nel finale di stagione con prestazioni importanti. Ha tutto per diventare uno dei migliori in Europa nei prossimi anni, ha solo 22 anni e non dobbiamo mai dimenticarlo. Guardate anche quello che dice Modric su Sucic. Noi abbiamo un gioiello tra le mani, poi deve crescere e maturare ma ha solo 22 anni e tutto il futuro è dalla sua. Poi andrà rivisto il suo contratto e l'ingaggio, per fortuna c'è una dirigenza attenta e capace, non ce ne sono molti come Marotta in Italia, non vedo molti problemi su questo"