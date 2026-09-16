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Della trasformazione di Diouf in esterno e della sua volontà di tornare a giocare in mezzo ha parlato Stefano Agresti sulle pagine de La Gazzetta dello Sport:

Diouf sta diventando uno splendido esterno di fascia destra: ha corsa e qualità, sa proporsi e creare, comincia anche a vedere la porta e ha un bel tiro. Deve crescere nell’attenzione difensiva, è vero, ma ormai è un interprete del ruolo di livello internazionale, tanto da avere addirittura attirato su di sé le attenzioni di Zidane, fresco commissario tecnico della Francia. È stato Chivu a credere che potesse affermarsi in quel ruolo e ci ha puntato con convinzione e successo: mossa azzeccatissima, l’Inter si è trovata in mano un piccolo gioiello.

Getty Images

Eppure cosa dice il buon Diouf, intervistato dall’Equipe? "Io voglio giocare a centrocampo, non ho intenzione di stare a lungo sulla fascia". Ma benedetto ragazzo, perché non prendi atto che in questa nuova posizione puoi avere un grande futuro – oltre che un ottimo presente – e non cominci a pensare alla riga esterna del campo come alla tua compagna di viaggio ideale? O preferivi quando quella riga la vedevi, sì, però dalla panchina? Facevi il centrocampista, allora…