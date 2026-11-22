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Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Stefano Agresti ha commentato le vittorie di Roma e Lazio e la gara di questa sera dell’Inter in casa dell’Atalanta:

“Lazio e Roma fanno sul serio a tal punto che le avversarie non possono permettersi di lasciarle scappare via. A cominciare dall’Inter che resta la più forte e completa, la favorita insomma, ma ieri sera si è trovata terza in classifica, staccata di quattro punti dal vertice, e stasera va a Bergamo. Lautaro si riaffaccia in panchina, il suo rientro sarà graduale, ma il Thuram pre-sosta e il Pio nazionale sono certezze. Poi è vero che, per rimanere incollati alla Lazio, i nerazzurri devono battere l’Atalanta e non è mai facile, anche se questa non è l’espressione migliore della Dea”.