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L'ITALIA

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Tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, giornalista, ha analizzato così la sconfitta dell'Italia di ieri contro il Belgio: "Non siamo peggio della Bosnia, ma non siamo nemmeno meglio della Francia. La sconfitta contro il Belgio — pesante nel risultato, ancora più netta per certi sbandamenti che la nostra Nazionale ha accusato in diversi momenti della gara — ricolloca l’Italia in una dimensione più aderente al suo reale valore attuale. Chi pensava che bastasse un nuovo ct, per quanto bravo, a ribaltare il peso delle forze in campo, è stato purtroppo smentito.

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È stato bellissimo battere i Bleus dentro uno stadio che traboccava entusiasmo azzurro, abbiamo festeggiato il trionfo di San Siro con un sentimento che aveva il sapore della liberazione, ma se qualcuno si è illuso che fosse tutto risolto, che il nostro calcio fosse d’improvviso tornato nell’élite mondiale, che i recenti fallimenti fossero arrivati per caso, evidentemente si sbagliava. Non è sufficiente Mancini, né è sufficiente mettere dentro giovani di qualità (e ne abbiamo, e siamo convinti che siano destinati a crescere). Serve tempo, occorrono pazienza e lavoro, bisogna programmare e poi andare a raccogliere.

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La vittoria sulla Francia — comprensibilmente, per carità — ci ha fatto perdere equilibrio, per questo la batosta di Bruxelles fa così male. Ma se recuperiamo l’equilibrio smarrito e pensiamo a quanto ha fatto l’Italia negli ultimi mesi, possiamo comunque essere soddisfatti e fiduciosi. Anche se nel girone di Nations League siamo arrivati terzi e siamo stati eliminati; anche se in primavera non ci misureremo con le migliori squadre del mondo con l’ambizione di arrivare in fondo al torneo. Se pensiamo a ciò che eravamo dopo Zenica, abbiamo più di un motivo e più di un giocatore per essere ottimisti (e sembra un paradosso dirlo adesso che il Belgio ci ha battuto 4-1) .

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