"Almeno in panchina, ma la prima volta di Badiashile sarà a San Siro. Ci vuole pazienza ma il difensore centrale preso dal Chelsea sta svolgendo una preparazione differenziata proprio per recuperare la condizione dopo aver lavorato per conto suo a Cobham, dopo la scelta di Xabi Alonso di inserirlo nella lista degli esuberi". Così il Mattino parla del Napoli di Allegri che sta per arrivare a San Siro per sfidare l'Inter. Rafa Marin difficile che possa recuperare già contro l’Inter.

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Allegri, dice il quotidiano: "Vuole una squadra che fiuti i pericoli ed eviti di finirci dentro, come è successo con il Como più volte. Poi per il resto, almeno ieri non sono state provate soluzioni tattiche alternative al 4-3-3. La difesa a 4 al momento non si tocca. Poi, col tempo, si vedrà. Ancor prima di sapere dei problemi di McTominay, Allegri aveva in mente degli accorgimenti per San Siro. Anche perché è in arrivo la prima settimana con i tre impegni: Inter, Chelsea e Bologna".

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"Questo caldo obbliga Max a studiare anche un certo turnover e non è escluso che contro l’Inter fin dall’inizio in campo possano andare De Bruyne e Vergara. E anche il rientro di Alisson dall’inizio. Con Lang di nuovi in panchina, ma anche Politano che rischia. Difficile ipotizzare, almeno all’inizio, alla rinuncia dei muscoli di Anguissa. Anche se il rendimento contro il Como ha molto deluso. C’è tempo. Tra Inter e Arsenal, Allegri farà dei cambi: non vuole dare la sensazione di avere già dei fedelissimi, perché non pensa ancora di averli", conclude il giornale sulla prossima rivale nerazzurra in campionato.

(Fonte: Il Mattino)