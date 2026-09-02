In un'intervista al Corriere della Sera Scott McTominay si racconta e racconta dell'aritmia per la quale dovrÃ sottoporsi ad un'operazione: Â«Ãˆ un problema che devo affrontare. Lâ€™ho saputo ora dellâ€™operazione. Ma ci vedremo presto, prestissimo. PiÃ¹ forte di primaÂ». Non ci sarÃ quindi con l'Inter rientrerÃ dopo la prima sosta per le Nazionali.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Salta l'Inter

«Vorrei sempre dare il mio contributo alla squadra, ma ci sono cose non prevedibili e non controllabili. I miei compagni saranno concentrati,non Ã¨ piÃ¹ forte di noiÂ». I nerazzurri arrivano dopo la sconfitta subita dal Napoli contro il: Â«Purtroppo. Ãˆ una partita importante, una sfida enorme. Dobbiamo arrivarci con la piena convinzione di poter andare lÃ¬ e vincere. Li abbiamo giÃ battuti una volta quindi non vedo perchÃ© non dovremmo riuscirci di nuovo. Hanno una rosa piÃ¹ forte? No. Non mi siederei mai qui a dire che altri sono migliori di noi, che hanno giocatori piÃ¹ forti, perchÃ© non Ã¨ cosÃ¬ che vedo il calcio. Ammettere una cosa del genere sarebbe un segnale di debolezzaÂ», le parole di McTominay.

Getty Images

Sulla differenza tra Conte e Allegri il giocatore ha detto: Â«Sono allenatori diversi. Conte era molto orientato sulla tattica e ci allenavamo molto. Ho vissuto due anni bellissimi con lui. Ãˆ straordinario, un vincente seriale. Solo il tempo dirÃ come andrÃ con il nuovo allenatore, ma finora Ã¨ una brava persona e ha buone idee tattiche. Abbiamo solo bisogno di tempo per metterle in pratica e giocare un poâ€™ meglio. E se la chiamasse Mourinho al Real? Se succedesse, ci pensereiÂ». tura Ã¨ alta, se rimani troppo a lungo al sole puoi disidratarti e non fa bene al recupero quando ti alleni ogni singolo giornoÂ».

(Fonte: Corriere della Sera)