Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Cosa dirà Cristian Chivu in riunione prima di Atalanta-Inter? I nerazzurri sono chiamati a inseguire sia Lazio che Roma dopo i risultati di ieri e la classifica potrà essere uno stimolo in più. Ne parla il Corriere dello Sport di questa mattina:

Getty Images

"Il messaggio allo spogliatoio nella riunione che precederà la partenza per lo stadio, al netto delle consegne di carattere tattico, sarà ovviamente distensivo per evitare eccessi di tensione che in ogni caso in questo momento della stagione sarebbero ancora più opportuni. Anche perché, al netto del tonfo nel derby, l’Inter ha marciato finora in campionato a un ritmo importantissimo ed è pienamente in linea con le aspettative e il percorso che si era prefissata a inizio stagione. Anzi, dopo la sconfitta contro il Milan ha dato anche dimostrazione di aver rimediato subito ai problemi di atteggiamento e approccio alle gare che erano emersi in più circostanze".