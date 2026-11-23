Thuram brilla con un 7, ma la difesa affonda e Chivu prende 5. Per la Gazzetta il 4-4 di Bergamo mette a nudo i limiti dell’Inter
VIDEO / Atalanta-Inter, le probabili: Chivu cambia in difesa. Novità a centrocampo
Come di consueto, La Gazzetta dello Sport analizza le prestazioni dei calciatori dell’Inter con l’appuntamento fisso con le pagelle.
Nell’edizione odierna, il quotidiano fa il punto sulla prova dei giocatori di Cristian Chivu nella sfida della New Balance Arena di Bergamo contro l’Atalanta, terminata 4-4.
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