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Tra le sfide della gara di questa sera tra Atalanta e Inter c’è anche quella in fascia tra Rowe e Spence, che sembra aver superato nelle gerarchie per la fascia destra dell’Inter Diouf.

Getty Images

Come analizza La Gazzetta dello Sport, “è una fascia da quasi 70 milioni: tanto sono stati pagati in estate i cartellini di Jonathan Rowe e Djed Spence, le frecce inglesi di Atalanta e Inter. Dovrebbero confrontarsi a tutta velocità sulla stessa fascia, la destra se consideriamo il fronte difensivo di Chivu. Rowe è stato contabilizzato come l’acquisto più costoso della storia atalantina e deve dimostrare di valere l’investimento: non ha ancora segnato (nel Bologna arrivò a 8 tra campionato e coppe) ma soprattutto non ha ancora determinato la differenza con le accelerazioni e le intuizioni che gli avevano permesso di diventare un uomo mercato”.

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“I numeri dicono che è meno veloce del rivale (poco più di 28 chilometri orari contro i 36 registrati da Spence in Premier League), però nello stretto il suo dribbling può essere una risorsa importante per Sarri. Da quella parte, dove pascolerà spesso Zappacosta a supporto dell’azione, l’Inter dovrà prevedere i raddoppi per evitare l’inferiorità numerica in territori pericolosi. Ma anche Spence può ribaltare il fronte in accelerazione e potenza, destabilizzando gli equilibri dell’Atalanta. Sui lati stasera possono succedere molte cose interessanti, se pensiamo che sull’altra fascia sgommano Bellanova e Dimarco”, aggiunge Gazzetta.