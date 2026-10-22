"L'imperatore Carlos Augusto rimette in corsa l'Euro lnter. Partitona. L'ennesima. Dietro è attento nelle scalate e nelle coperture, davanti è un fattore, segna lui il gol nel momento più delicato". Il quotidiano Libero parla così di Carlos Augusto, protagonista assoluto della gara contro lo Shakthar: ha segnato il gol partita e si è meritato il premio dell'UEFA come migliore in campo.

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"L'Inter porta a casa la prima vittoria in Champions nell'unico modo possibile: soffrendo e reagendo alle avversità. Lo Shakhtar è battuto 1-0 e a segnare è Carlos Augusto, l'uomodel momento, quando la faccenda si era fatta particolarmente dura perché Bastoni veniva espulso al 68' per un doppio giallo preso in rapida sequenza. Il primo per proteste, ilsecondo per uno sfogo del nervosismo verso l'arbitro che dirige senza un criterio: manata e spinta a Ocheretko punita con il secondo giallo", ha scritto.

ì(Photo by Claudio Villa/Getty Images)

"Arrivano i primi tre punti della Champions e sono sofferti, cercati, voluti. Un segnale che l'Inter dà a se stessa". Carlos Augusto è stato ispirato da Mkhitaryan, 7 per lui che come con il Bologna al primo pallone toccato riesce ad ispirare un compagno. In mezzo al campo Barella e Calhanoglu, 6.5 per entrambi. "Se alza il ritmo va fuori giri, se lo abbassa sparisce un po' dalla partita. Trova un senso nel finale: l'espulsione di Bastoni lo accende, la sofferenza lo esalta". A fine partita era distrutto.

"Calhanoglu è stato il più intenso in mezzo al campo, capisce quando abbassarsi e quando uscire forte a contrasto per recuperare il pallone. Esce un po' cupo, la sostituzione in effetti è strana", scrive il giornale tra le sue pagelle. Il voto più basso proprio per Bastoni: 5. "Il ritorno al centro della difesa a tre dopo la nottataccia di Zenica ce come allora: espulso. Stavolta però è poco furbo: manata e spinta a Ocheretko subito dopo essere stato ammonito per proteste. Doveva essere lucido, non cascarci e risparmiarsela. Rovinaun'ottima prestazione".

(Fonte: Libero)