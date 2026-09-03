Cosa farà adesso Piero Ausilio? Il direttore sportivo ha lasciato ieri l'Inter dopo 28 anni di servizio, 12 da ds. Aveva avuto delle proposte in passato ma aveva sempre scelto l'Inter. La proposta che gli è stata fatta da Oaktree non era quella che riteneva giusta per fare al meglio il suo lavoro. Voleva innanzitutto un contratto più lungo e la proprietà gli ha offerto un solo anno, non ha accettato e non è arrivata una nuova proposta. Gli americani hanno deciso di chiudere. Prima della fine della stagione quando sarebbe terminato naturalmente il contratto. Nonostante Ausilio avesse detto di voler onorare il suo contratto.

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"Dodici mesi il suo nome fu accostato all'Al-Hilal, voci che per altro - pare - non fecero contenti i manager di Oaktree di base a Milano. Ora il dirigente dopo 28 anni di Inter potrebbe guardare all'Inghilterra", scrive TuttoSport sulla vicenda e sulle possibilità che si aprono ora per il ds.

"In passato c'erano stati degli interessamenti, in particolare del Tottenham, club dove allena Roberto De Zerbi, tecnico legato da una profonda amicizia proprio ad Ausilio. Chissà che...", conclude il giornale.

(Fonte: TS)