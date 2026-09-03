VIDEO / Inter, Ausilio e Baccin al Gran Galà del Calcio: le immagini dell'arrivo

Di ieri la notizia dell'addio di Ausilio all'Inter dopo quasi 30 anni di lavoro nel club. E in contemporanea, con l'ufficialità della rottura tra il ds e la società nerazzurra, è arrivato il comunicato con la nomina di Baccin a Chief Sport Officer.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Secondo il quotidiano sportivo TuttoSport si capirà più in là se "l'Inter resterà con questa nuova impostazione dirigenziale o la promozione di Baccin sarà solamente la prima mossa di una processo che porterà il club a inserire una nuova figura (straniera?), magari un "Head of football" che faccia da collante fra il presidente e l'area tecnica", si legge.

(Fonte: TS)