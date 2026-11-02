Dopo il derby l'Inter si Ã¨ confrontata sul suo momento. E SportMediaset scrive che mister Chivu ha chiamato a raccolta i suoi proprio per analizzare i problemi riscontrati in questa prima parte di stagione oltre che nel derby. Ã

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Il summit, svolto in un clima di dialogo costruttivo e privo di tensioni o litigi, ha visto l'allenatore pretendere la fine dei regali concessi agli avversari e una reazione immediata sul campo, andando oltre i soliti confronti verbali che perdono efficacia se non sono seguiti dai fatti", scrive il sito sportivo.

I senatori, il vice capitano Barella in testa - spiega ancora il sito - ha rassicurato lo staff sul fatto di non aver affatto smarrito la fame di vittoria. Ne aveva parlato Chivu alla fine della partita con il Milan, spiegando che ci sono cose che a volte vengono date per scontate. Â«Non Ã¨ semplice giocare ogni tre giorni, avere anche sempre la stessa fame dopo che si Ã¨ vinto ma dobbiamo ritrovare determinazione e cattiveriaÂ», aveva detto. E spera di aver chiarito con la squadra che la svolta dovrÃ arrivare subito.

(Fonte: SM)