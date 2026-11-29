La direzione di gara dell'arbitro Ayroldi lascia qualche dubbio
Inter-Genoa 4-0: Sucic show da regista! Il voto a Curtis Jones. Diouf e Provedel rilanciano
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Netta vittoria dell'Inter, che batte 4-0 il Genoa. Poco da segnalare dal punto di vista arbitrale, anche se alcuni episodi lasciano qualche dubbio. Su tutti, secondo La Gazzetta dello Sport, il calcio di rigore assegnato ai nerazzurri per fallo su Barella: "Nel primo tempo, al 17' rischia molto Barella, che dopo avere preso il cartellino giallo manda a quel paese l'arbitro.
Al 32' fallo netto (contatto alto e basso) di Wiafe su Barella al limite dell'area del Genoa, ma Ayroldi non fischia. Al 1' di recupero Barella penetra in area e viene toccato leggermente da Otoa: rigore molto generoso. Nella ripresa, al 9' confermato il 4-0 di Thuram dopo check con il Var per un possibile fuorigioco".
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