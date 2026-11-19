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Un avversario speciale. Per Alessandro Bastoni affrontare l’Atalanta non sarà mai come le altre. Il 31 agosto 2017 l’Inter decise di investire una cifra importante su di lui.

“Un difensore centrale, nel quale aveva visto buona tecnica, discrete qualità fisiche, un’interessante attitudine offensiva e un cuore nerazzurro grande così” ricorda La Gazzetta dello Sport.

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Bastoni-Inter e la cessione record

L'Atalanta e un tuffo nel passato

“La storia tra Alessandro Bastoni e l’Inter è iniziata più o meno con questi presupposti. Aspettative? Altissime. Anche perché poi è diventata la cessione più onerosa dell’era Percassi per quanto riguarda un prodotto del settore giovanile fino all’affaire Palestra-Chelsea dell’estate scorsa".Domenica Alessandro Bastoni affronterà il suo passato, l’Atalanta, per la quattordicesima volta.

“L’Atalanta per lui non sarà mai un’avversaria come le altre. Affrontare la Dea è quel tuffo nei ricordi che lo riporta a quando il calcio ancora doveva diventare una professione”.

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Dall’esordio con Gasp alla chiamata di Conte

“I consigli di Mino Favini, il “mago”, lo storico dirigente del settore giovanile del Luna Park Zingonia; della scalata e di tutta la trafila dai 7 anni fino alla Primavera, anticamera del debutto in Serie A grazie a Gian Piero Gasperini. Quel giorno Alessandro seppe soltanto all’ultimo che avrebbe esordito ma la notizia ha sfondato i muri dello spogliatoio e famiglia e amici hanno impiegato pochissimo a organizzare macchinate pur di non perdersi quel momento. L’Atalanta è stata culla e trampolino insieme prima dell’annata in prestito a Parma che ha convinto Antonio Conte a portare quel centralone ad Appiano nell’estate del 2019”.