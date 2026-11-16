Come è andata la prestazione degli interisti in Belgio-Italia? Una sconfitta per 4-1 che porta alla sufficienza solo Pio Esposito, suo il gol del vantaggio della Nazionale di Mancini. "Dopo la notte magica contro la Francia, ci ha preso gusto. Il gol dell'illusione è un colpo alla Bobo Vieri: tecnica, tempismo, potenza. Peccato il rigore sbagliato", scrive il Corsera sull'attaccante nerazzurro.

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Giudizio che stronca invece Alessandro Bastoni. Per il giornale merita in pagella 4.5: "La fotografia della sua prestazione horror è la palla omaggiata a De Bruyne nel cuore dell'area azzurra", meno punto in meno di Scalvini che in realtà sembrava essersi perso proprio le marcature degli avversari. "Serataccia anche per lui. Incenerito dal fenomeno Doku", si legge sul calciatore dell'Atalanta.

A proposito di interisti, in campo c'erano anche Nicolò Barella da titolare e Federico Dimarco che è entrato a inizio secondo tempo. "Cinque al centrocampista dell'Inter. A corrente alternata, come tutta l'Italia: picco di alta tensione all'inizio, poi il lungo black out che spegne la luce", per il Corriere. E per Dimarco mezzo voto in più, 5.5: "Anche lui arranca", si legge sul giornale.

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5 a mister Mancini: "Due passi indietro rispetto al colpaccio con la Francia. Le scelte iniziali stavolta non convincono. Resta una Nations League positiva, ma la strada è lunga. Vietato illudersi". Del resto, il ct lo aveva detto.

(Fonte: Corriere della Sera)