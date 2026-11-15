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Dopo la grande vittoria di San Siro contro la Francia, stasera l'Italia di Mancini scenderà in campo contro il Belgio. Per conquistare l'accesso alle fasi finali delle Nations League non bisogna perdere. Il ct dell'Italia deve sostituire due giocatori che non ci saranno questa sera per infortunio: Frattesi e Cambiaghi.

Mancini sceglie di confermare gran parte della formazione vittoriosa contro la Francia: davanti a Donnarumma ci saranno Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Il posto dell’infortunato Frattesi dovrebbe andare a Doumbia per un centrocampo ancora più fisico. A sinistra in attacco niente da fare per Cambiaghi, anche lui ko: la soluzione bella e pronta sarebbe inserire Dimarco, con Pio al centro e Vergara a destra, replicando quindi il tridente che nell’ultima mezz’ora ha messo in croce la Francia. Seba Esposito, perdonato per il rigore al vento, è ancora in gioco, come lo stesso Koleosho. Quello che non si discute è l’asse centrale che, una volta, identificava le grandi squadre: ma se oggi gli insostituibili sono Donnarumma, la coppia Scalvini-Bastoni, Tonali e Pio, è un buon segnale. Il Belgio dirà".