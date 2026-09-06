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Difficile, a questo punto, considerarlo una semplice riserva. Anche quando nello stesso reparto puoi contare su giocatori come Bastoni, Akanji o Stones. L'Inter si gode l'ennesima prestazione di altissimo livello di Yann Bisseck: il difensore tedesco ha letteralmente giganteggiato contro il Napoli, dimostrandosi sicuro e preciso in fase difensiva e intraprendente in quella offensiva.

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Una maturità e una consapevolezza nei propri mezzi che gli consentono di ambire a una maglia da titolare anche per il resto della stagione. La Gazzetta dello Sport ha giustamente sottolineato la sua prova: "Primo tempo strepitoso: chiude, riparte, va al tiro... Più maturo, è in fase di deflagrazione. Sempre più difficile imprigionarlo in panchina".