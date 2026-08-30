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L'Inter questa sera scenderà in campo a Cagliari per la seconda di campionato. Chivu non pensa a grandi cambiamenti nella formazione. In attacco si va verso la riconferma di Pio Esposito.

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"La tana del Cagliari rispolvera dolci ricordi. Sarà una notte speciale per Pio Esposito, che proprio in Sardegna un anno fa aveva trovato il suo primo gol di sempre in Serie A (il primo in assoluto in nerazzurro l'aveva invece timbrato al Mondiale per club), entrando al posto di Thuram nella ripresa e colpendo su assist di Dimarco. Questa stagione per il goleador classe 2005 è iniziata ancora meglio, trovando la prima rete contro il Monza e vivendo l'esordio stagionale da protagonista davanti al pubblico di San Siro. A Cagliari invece nel settembre 2025 aveva fatto centro solo alla quinta giornata, assaporando il primissimo sapore del gol con la maglia interista", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Per stasera l'obiettivo è di iniziare subito ad arrotondare il bottino, tenendo in caldo il posto di Thuram e puntando ad avere sempre più spazio nel corso della stagione al centro dell'attacco. Tra l'altro la prossima settimana il gigante interista dovrebbe firmare il prolungamento di contratto, fino al 2031, e la trasferta di Cagliari potrebbe essere l'occasione ideale per festeggiare questo nuovo traguardo tenendo a punteggio pieno in vetta la squadra di Chivu", aggiunge il quotidiano.