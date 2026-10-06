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Buone notizie per Chivu e per l'Inter che ieri hanno ritrovato Hakan Calhanoglu insieme al resto del gruppo. Da capire se verrà schierato subito a Parma. Intanto sul tavolo c'è anche la questione rinnovo.

Getty Images

"Calha c’è. Come previsto, ieri, alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina, il turco è tornato in gruppo, allenandosi per tutta la seduta assieme ai compagni. Significa che il risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra è definitivamente smaltito. E i prossimi giorni serviranno per sistemare la condizione. Calhanoglu sarà a disposizione per il match di sabato con il Parma. Tuttavia, è difficile immaginarlo subito in campo dall’inizio. Più plausibile che si candidi per la sfida di Champions con il Bruges. Del resto, la cautela è d’obbligo con l’ex-Milan", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Poi c’è la questione contratto, in qualche modo legata allo stato del suo fisico. Calhanoglu, infatti, è in scadenza a fine stagione. Di comune accordo con il giocatore, al termine della stagione scorsa, l’Inter ha deciso di rinviare ogni discorso sul rinnovo. Tuttavia, il canale di comunicazione con Stipic, il suo procuratore, è sempre aperto. Tanto che, dopo l’insediamento di Baccin, le parti hanno concordato di incontrarsi a breve per capire come possa evolvere il futuro di Calha. Il club nerazzurro è pronto a offrirgli un prolungamento. Ma lo farà a precise condizioni. Vale a dire con un ingaggio, per quando riguarda la parte fissa, sensibilmente inferiore ai 6,5 milioni di euro che attualmente percepisce, aggiungendo però un’abbondante quota di bonus (legati evidentemente anche al numero di presenze), che gli permetterebbero di avvicinarsi parecchio allo stipendio attuale. Resta il dubbio di quali siano le intenzioni del centrocampista turco. Che, da un paio di estati, viene corteggiato, con più o meno insistenza da Galatasary o Fenerbahce. In viale Liberazione nessuno ha mai aperto la porta ad un addio, se non a determinate cifre, mai raggiunte dai club turchi. Ora, però, Calhanoglu può andare via senza dover versare nemmeno un euro. L’ingaggio sul tavolo, quindi, sarà ricco e abbondante. Toccherà all’ex-Milan a scegliere se proseguire la sua avventura in nerazzurro o se chiudere la carriera in Turchia", spiega il Corriere.