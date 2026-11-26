L'Inter è a un punto dalle prime otto nella classifica generale della Champions, anche se là davanti è bagarre con tante squadre in pochi punti. La vittoria contro lo Stoccarda è una "notizia balsamica per Chivu dopo il traballante 4-4 di domenica in campionato con l’Atalanta. Decisivi i gol di Sucic e Lautaro, l’ingresso di Dimarco e un eccezionale intervento difensivo di Carlos Augusto", per il quotidiano La Stampa.

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E poi sulla partita: "L’Inter parte forte: Spence fallisce una comoda occasione e Barella colpisce il palo con una carezza di esterno. Chivu deve intervenire già prima dell’intervallo inserendo Dimarco al posto di Bastoni, fermato da un indolenzimento al quadricipite. Sarà proprio il terzino sinistro a procurarsi il rigore. Sul dischetto si ripete il rito di Bergamo: Thuram custodisce il pallone prima di cederlo a Sucic che trasforma con un saltello alla Jorginho. Lo Stoccarda aumenta la pressione. Serve uno strepitoso salvataggio di Carlos Augusto su Demirovic a pochi metri dalla linea per respingere l’assalto e si capisce perché il club ha intenzione di partire proprio dal brasiliano con i rinnovi contrattuali più scottanti. Nell’altra area sigilla il punteggio Lautaro, entrato da pochi minuti: raccoglie l’assist di Dimarco e ritrova la rete dopo lo stop per problemi muscolari. La classifica comincia a sorridere, ma adesso il cammino riprende a salire con Borussia Dortmund e Liverpool nelle prossime due giornate", scrive il giornale torinese.

(Fonte: La Stampa)