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Marcus Thuram è la costante dell'attacco dell'Inter nell'ultimo periodo. Continuerà a esserlo anche stasera, con Lautaro Martinez recuperato ma verso la panchina. Ne parla anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

Getty Images

"Al suo fianco ci sarà Pio Esposito, che in Nazionale ci è andato ed è anche tornato galvanizzato dall’ultima esperienza. Il numero 94 nerazzurro è andato in gol contro Francia e Belgio, spingendosi sempre più al centro del progetto tecnico di Roberto Mancini e dando a Chivu ulteriori conferme sulla maturazione che sta avvenendo sotto qualsiasi punto di vista.

Al classe 2005, che farà da perno là davanti, toccherà fare a sportellate in area avversaria e, giocando d’astuzia, anche liberare varchi tra le maglie della difesa di Sarri, lasciando al francese invece il compito di attaccare la profondità e creare scompiglio. Il Thuram visto fino a questo momento ha nel proprio bagaglio gli strumenti per affrontare qualsiasi difesa e, mantenendo la continuità avuta nel proprio scorcio di stagione, anche per mandare altri segnali al suo commissario tecnico.

Perché l’appuntamento con la maglia della Francia può e deve considerarsi soltanto rimandato: in Primavera per Zidane sarà ancora più facile, di questo passo, richiamarlo per concedergli la chance che comincia a bramare ormai da tempo. Intanto dovrà impattare nel suo club come ha già dimostrato di saper fare ora che può considerarsi all’apice della sua carriera".