VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Bastoni? Non credo ci sia lesione, un problema che aveva da..."

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Pio Esposito non ha fatto mancare il suo enorme contributo ieri sera in Inter-Stoccarda. Non ha segnato, ma lo spilungone nerazzurro ha dato una mano importante là davanti e non soltanto negli ultimi metri. Oltre ai due suggerimenti visionari del primo tempo, il Corriere dello Sport sottolinea anche un'altra giocata del centravanti, sempre costretto in ogni caso a fare a sportellate per tutta la gara.

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"Alterna sciabola e fioretto in base alle esigenze. Prezioso anche quando non tocca palla, come in occasione del 2-0 con il velo che spiana la strada a Lautaro", si legge sul quotidiano. Prezioso anche senza toccare il pallone.