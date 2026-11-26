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Il gol del 2-0 è stato una boccata d'ossigeno per tanti motivi in casa Inter ieri sera. Torna sull'episodio anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

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"Soffrendo, lottando, ringhiando, e pure rischiando, ma stavolta l’Inter non ha sbandato ed è riuscita a mettere sotto uno Stoccarda fisicamente e atleticamente strabordante. Intendiamoci, nemmeno stavolta la difesa è stata impeccabile, ma più per meriti degli avversari che per demeriti propri. I nerazzurri, infatti, sono sempre rimasti sintonizzati sulla partita, trovando le soluzioni per reagire all'avvio veemente degli avversari e sfruttando, dopo qualche spreco nel primo tempo, le occasioni per colpire.

Ci hanno pensato Sucic, che ha fatto ancora centro dal dischetto, e poi Lautaro a sigillare il successo. E proprio questa è una delle buone notizie della serata, perché ritrovare il capitano alla piena efficienza può fare la differenza per il futuro. Attenzione, non che Esposito e Thuram non abbiano fatto bene: tutt’altro. Ma c’è bisogno di ricambio là davanti per le battaglie che verranno. Tanto più che l’infermeria ha ora un nuovo occupante: Bastoni, infatti, ha dovuto lasciare il campo a ridosso dell’intervallo per un guaio muscolare".