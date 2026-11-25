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Ancora una volta Cristian Chivu, sottolinea il Corriere dello Sport di oggi, scioglierà gli ultimi dubbi di formazione soltanto a ridosso del calcio d'inizio dell'incontro di stasera contro i tedeschi dello Stoccarda. L'allenatore nerazzurro ne conserva sicuramente uno in difesa, dove potrebbe riposare Alessandro Bastoni, sempre in campo nell'ultimo periodo tra club e nazionale. Il ballottaggio riguarda proprio l’azzurro e Akanji, pronto eventualmente a tornare al centro della difesa, con Bisseck rientrante a destra dopo due gare in panchina e Carlos Augusto a sinistra.

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In mezzo le certezze sono Barella e Sucic. Rimane quindi una maglia da assegnare, con Mkhitaryan e Curtis Jones a contendersela, senza dimenticare il giovane Stankovic, utilizzato per uno spezzone contro l'Atalanta dopo il recupero lampo dall'infortunio. A destra si insisterà, salvo sorprese, con Spence dal primo minuto (rimandando la soluzione Diouf a gara in corso), e a sinistra anche Dimarco va verso la riconferma. Il Meazza si prepara a indossare il suo abito migliore anche per questa occasione. Previsto il tutto esaurito. Nel settore ospiti sono attesi 4300 tifosi tedeschi.