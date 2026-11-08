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C'è il Como sul cammino dell'Inter prima della sosta di novembre. I nerazzurri dovranno fare attenzione massima alla squadra di Fabregas, provando ad approfittare di un fattore che spesso ha fatto la differenza. Lo sottolinea il Corriere dello Sport:

"Se l’Inter è quasi sempre riuscita a spuntarla sul Como un motivo ci sarà. Vuole dire che ha sempre trovato le chiavi o il modo per sfruttare i punti deboli degli avversari. Spesso è stato il gap di esperienza a fare la differenza: la capacità di distribuire lo sforzo nei 90’, la freddezza e la lucidità nei momenti più delicati, qualche scelta tattica azzeccata. Chivu e la sua truppa ci proveranno ancora. Anche perché, se il netto successo in casa del Feyenoord è stata la risposta alla brutta caduta nel derby con il Milan, l’Inter non può permettersi un altro stop in campionato. In vetta c’è ancora la Lazio, ma sbancando San Siro il Como completerebbe il sorpasso. Ma i nerazzurri sono pronti a sfoderare tutti i loro muscoli per respingere Fabregas e i suoi ancora una volta".