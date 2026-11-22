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Tocca rincorrere. L'Inter scende in campo stasera a Bergamo dopo Lazio e Roma, entrambe vittoriose nella giornata di ieri. Della classifica attuale parla anche il Corriere dello Sport di oggi:

Getty Images

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"La classifica in questo momento si prende gioco dell’Inter. I nerazzurri, senza neanche scendere in campo, si sono ritrovati per una notte catapultati al terzo posto, dietro le due romane belle e convincenti. Per la precisione a due lunghezze dai giallorossi di Gasperini e a quattro dalla Lazio di Gattuso.

Una vittoria a Bergamo riporterebbe almeno la squadra di Chivu nella situazione in cui aveva lasciato il campionato dopo la vittoria con il Como, seconda in classifica a un punto dalla Lazio e sopra di uno rispetto alla Roma. Solo al fischio d’inizio alla New Balance Arena si capirà se la fotografia del momento sarà stata ulteriore stimolo per i nerazzurri o magari un peso di cui liberarsi. Per indirizzare la questione nel verso giusto torneranno utili ancora una volta le abilità da psicologo dell’allenatore nerazzurro".