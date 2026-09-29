Il Corriere dello Sport premia i nerazzurri dopo il 4-1 alla Turchia: 7,5 a Pio, decisivo anche nel gioco, e 7 a Bastoni dopo il gol
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All’indomani del successo per 4-1 dell’Italia di Mancini a Bursa contro la Turchia, nella seconda giornata del Gruppo A1 di Nations League, il Corriere dello Sport analizza le prestazioni dei giocatori azzurri, tra cui quelli dell’Inter.
Andiamo a scoprire come sono andati gli uomini di Chivu in maglia Azzurra.
Bastoni 7
“Cronometro cristallizzato a 8’25”: lì si spezza il filo nero che lo legava all’incubo di Zenica, il pallone sotto la traversa, l’urlo e la rabbia a scacciare 182 giorni d’agonia sportiva”.
Pio Esposito 7,5
“Si carica l’attacco sulle spalle, nel senso che gioca più spalle alla porta che non frontale, ma è quello che ci serve: detta il penultimo passaggio prima del tiro di Kayode sul bis azzurro, l’ultimo proprio per l’esterno del Brentford per il tris. E poi firma il 6º gol in 11 gare”.
Gli ex Inter
Frattesi 7
“Sì, segna sempre lui, anche se il coro era per Beppe Signori. Epperò in quest’inizio s’è ripreso tutto quello che non gli era riuscito fino allo scorso anno con l’Inter”.
Seb. Esposito 6,5
“E così siamo in tre: l’ultimo degli Esposito in azzurro, sempre Mancini alle spalle, forse pizzicato dall’emozione, ma non s’è mai tirato indietro”.
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