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Giovedì sera ci sarà il sorteggio della fase a gironi e le italiane conosceranno le squadre che dovranno affrontare per arrivare agli ottavi di finale di Champions League.

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"Con la formula a 36, la prima fascia del sorteggio comprende 9 squadre. Conta ormai poco o niente, tanto tutti devono incontrare tutti, però dà un’identità alla coppa. Tra le teste di serie ci sono le 8 più forti: il Psg campione due volte di fila, il Bayern, le tre spagnole solite (Real Madrid, Barcellona, Atletico) e le tre inglesi top (Arsenal, City, Liverpool). La nona è l’Inter, finalista 2023 e 2025, reduce dalla doppia inattesa sconfitta con il Bodo addirittura nei playoff. L’assalto al G8 è lanciato, la lezione norvegese mandata a memoria e anche Chivu è diverso un anno dopo. Oggi l’Inter ha praticamente due squadre e la seconda lotterebbe in Serie A per le coppe. Il doppio impegno fa meno paura, un turnover con Esposito, Sucic e Stones sembra quasi un paradosso. Noblesse oblige, inglesi e spagnole vantano più crediti pregressi: ma, dal City al Liverpool, affiora qualche segnale meno rassicurante di cui si potrebbe approfittare", scrive La Gazzetta dello Sport.