Un lungo abbraccio a Materazzi nella sera del trionfo. Mourinho stava per lasciare l'Inter perché era pronto per lui il contratto del Real Madrid. Aveva appena vinto tutto, Champions compresa, proprio nella capitale spagnola, da allenatore nerazzurro. Ma dopo aver vinto tutto aveva tutte le intenzioni di realizzare un sogno, guidare il club madrileno. E così ha detto addio all'amore dei tifosi interisti e ha cercato gloria nel club che sognava di allenare.

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In estate Mourinho è tornato sulla panchina del Real e il destino ha voluto che la prima partita della Champions dovrà giocarla al Bernabeu, nello stadio dove ha alzato per l'ultima volta la Coppa, contro l'Inter, la squadra con cui l'ha vinta l'ultima volta, nel 2010.

"Il Real Madrid ingaggiò la prima volta José Mourinho, tra le altre cose, per vincere la Champions League. E allo stesso modo l'allenatore è tornato al Real, tra le altre cose, per vincere la Champions, la grande spina nel fianco nella sua prima avventura a Madrid. E così, il calendario è giunto al giorno in cui inizia il cammino verso quella che sarebbe la sedicesima Coppa dei Campioni del Real. E il destino, così capriccioso, ha decretato che l'avversario sarà l'Inter, la squadra con cui José Mourinho ha vinto la sua ultima Coppa dei Campioni nel 2010, proprio al Santiago Bernabéu , lo stadio di casa del Real", scrive il Mundo Deportivo a proposito dell'allenatore e a proposito della gara di martedì sera (alle 21).

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Le chance di Mourinho

Di fatto,

Mourinho

non ha avuto una possibilità concreta di vincere l'ambito trofeo dal 2014, anno in cui raggiunse le semifinali con

il Chelsea

, venendo poi eliminato dall'Atlético

Madrid di

Simeone . Da allora, i suoi migliori risultati sono stati due apparizioni agli ottavi di finale, la prima con il Chelsea

l'

anno successivo e poi con

il Tottenham

, dove furono eliminati dal

RB

Lipsia

nell'edizione 2019/2020.

Qualche tempo dopo, ora ha una reale possibilità di vincere l'ambito trofeo che non è mai riuscito a conquistare con il Real Madrid. Alla prima esperienza, nel 2013, riuscì ad arrivare fino alla semifinale. Stavolta riuscirà ad arrivare in finale?".

In Spagna si aspettano una gara, quella tra Inter e Real, interessante per quanto equilibrata, per questo cresce l'attesa. Anche perché negli ultimi anni - spiega MD - Mourinho non ha mai avuto squadre che potenzialmente potevano vincere la CL come il Benfica, il Tottenham o lo United. "

L'ultima gara di campionato, quella contro il Real Betis, ha portato ad una sconfitta in casa Real. Ma c'è chi giura che in Champions sarà tutta un'altra storia.

(Fonte: Mundo Deportivo)