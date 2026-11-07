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L’Inter ospita il Como a San Siro dopo il successo netto di Rotterdam contro il Feyenoord in Champions League. La squadra di Chivu vuole chiudere nel migliore di modi il ciclo di ferro prima della sosta e archiviare subito il derby contro il Milan, perso per 3-1.

I nerazzurri vogliono recuperare punti ed energie, prima della pausa, come sottolinea il Corriere dello Sport.

“L’Inter è pronta a rimettersi a nuovo ritrovando alcuni elementi chiave, in attesa di compiere l’ultimo sforzo prima di recuperare alcune preziose energie, soprattutto tra coloro che ovviamente non andranno in nazionale”.

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STRAORDINARI PER THURAM

“Anche per questo Chivu contro il Como - con l’obiettivo di riscattare subito il passo falso maturato nel derby - chiederà uno sprint in più a chi ha giocato maggiormente nell’ultimo mese, a partire da Thuram, pronto a partire titolare per la nona gara di fila. Poi a stretto giro il francese ritroverà il partner d’attacco preferito, il già citato Lautaro, che darà una sterzata in più a tutto il reparto offensivo nerazzurro. Sarà fondamentale recuperare alcuni degli uomini migliori, visto che poi a dicembre faranno capolino nuove competizioni da affrontare come Coppa Italia e la finale di Supercoppa Italiana”.

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LA ‘PREMIER INTER’

“In prospettiva un altro aspetto da valutare riguarda la cosiddetta “Premier Inter”, che tra infortuni e tempistiche di adattamento al nuovo calcio ancora non si è mai vista”.

Il quotidiano aggiunge:

“Spence ha già dimostrato di aver carburato, ma una risalita è attesa anche da Jones e Stones, fermati sul più bello dai rispettivi guai fisici. In particolar modo il difensore deve recuperare terreno, essendo fuori dai giochi ormai da un mese e mezzo”.