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Cristian Chivu, alla vigilia di Inter-Napoli, aveva risposto in maniera ironica alle domande riguardanti le difficoltà mostrate dalla sua squadra nella scorsa stagione negli scontri diretti. Ora, battendo in rimonta i partenopei, potrà gonfiare ulteriormente il petto. A maggior ragione grazie a una mossa tattica risultata vincente, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Lautaro e Chivu condividevano la stonata diceria: bravi eh, ma negli eventi decisivi non determinano. Ecco perché l'allenatore ha reagito con una genuina e irrefrenabile espressione di felicità. Proprio alla vigilia parlava e ironizzava di scontri diretti, che erano stati il principale problema della sua prima Inter. Adesso che ha battuto gli avversari più vicini degli ultimi quattro anni, per giunta risalendo da 0-2, i mugugni sul tema si spegneranno".

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"Anche un aggiustamento tattico ha spinto la rincorsa: il passaggio al 4-3-3 con Bonny al posto di Bastoni e Diouf terzino destro. Un rischio calcolato. [...] E un'ottima premessa per l'esordio in Champions a casa Mourinho".