L'analisi di Paolo Condò sulle due vittorie dell'Italia in amichevole contro Lussemburgo e Grecia: decisivo Pio Esposito in entrambe

Matteo Pifferi Redattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 03:02)

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Intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha analizzato così la vittoria dell'Italia contro la Grecia in amichevole:

"Questa doppia amichevole di giugno era una trappola di depressione e malinconia. In uno spietato parallelo con le ultime prove d’orchestra delle grandi nazionali dirette al Mondiale, gli azzurri eliminati dalla Bosnia — e quindi tristi, sfiatati e totalmente privi di stimoli — si sarebbero trascinati per il campo sospirando il 90’ e, con quello, le vacanze che tutti loro giurano lontanissime e a tv rigorosamente spenta. L’idea di riservare queste due partite ai nostri giovani, e non parliamo di ragazzi scelti per caso ma dell’ossatura di un’Under 21 ricca di qualità individuali con alcune aggiunte mirate, si deve al commissario tecnico a interim Silvio Baldini, ed è stata un’iniziativa non solo coraggiosa ma intelligente.

Ha dato un senso preciso a due gare che non l’avevano, e ha dimostrato che il talento individuale italiano non è un fiume in secca come a volte siamo portati a pensare, ma un bacino nel quale semplicemente non andiamo a pescare per pigrizia e protervia. Non sono tanto le due vittorie, che pure fanno piacere — specie questa in Grecia contro una nazionale di discreto valore, e ridotti in dieci negli ultimi 25 minuti — a definire molto riuscita la missione di Baldini. È il gioco moderno, con un pressing ben portato finché le gambe erano fresche, una difesa ordinata quando l’espulsione di Reggiani ha allargato il campo, con la rabbia per resistere nel convulso finale, quando Donnarumma ha ricordato che la sua generazione non è tutta da buttare.

È il coraggio col quale la difesa «tedesca» (la vera sorpresa è Chiarodia) ha retto l’uno contro uno, l’abilità di Esposito nel colpire un’altra volta alla prima occasione e poi reggere fisicamente l’intero fronte offensivo, è la qualità per ora incostante — ma i giovani questo imparano: la continuità — dei Koleosho, degli Ndour, dei Lipani. E dopo le critiche che l’hanno inevitabilmente portato alle dimissioni, è giusto mettere sul conto di Gravina, ormai agli ultimi giorni di presidenza, la scelta felice di Baldini sulla panchina dell’Under 21 e provvisoriamente della Nazionale maggiore. Nessuno pensava che potesse instillare un dubbio nel prossimo presidente federale, e probabilmente così non sarà. Ma per un’Italia che per forza di cose verrà impostata sulla prospettiva del prossimo Mondiale, e dunque accantonando subito chi nel 2030 non avrà l’età, una riflessione su Baldini la faremmo. Se l’è meritata".