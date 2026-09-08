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Dell'esordio nelle competizioni europee delle italiane tra Champions, Europa e Conference League ha parlato il giornalista Paolo Condò sulle pagine del Corriere della Sera.

Pronti? Via. Gli obiettivi delle italiane nella fase a girone della Champions sono semplici. L’Inter possiede forze e calendario per raccogliere quei 16 punti (5 vittorie e 1 pari in 8 gare) che nelle altre due edizioni bastarono a qualificarsi direttamente agli ottavi. Per Napoli e Roma andrebbe bene un posto nei playoff, magari nella fascia alta che avrà la gara di ritorno in casa (almeno 13 punti). Il giovane Como pensi a lasciarsi dietro dodici squadre, e a godersi il playoff non importa come (diciamo 10 punti, con una buona differenza reti).

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È toccato al Napoli, perché l’Arsenal è una macchina da risultati nella short list per vincere finalmente la coppa. Considerato il momento, domani anche solo un pareggio sarebbe un bel risultato per Allegri. Se proprio doveva visitare Mourinho, l’Inter lo fa nel turno migliore perché il Real ha tre squalificati e qualche languore dalla sconfitta di venerdì a Siviglia. Però oggi si apre la finestra di voto per il Pallone d’oro, e Mbappé lo sa benissimo. La Roma a casa Fenerbahce e il Como in casa col Lipsia affrontano squadre in fase di ricostruzione. Sono occasioni da cogliere.