Il Corriere della Sera boccia l'Inter dopo il 4-4 con l'Atalanta: Chivu sotto accusa per i cambi. Spunta un retroscena su Lautaro durante il riscaldamento
VIDEO / Atalanta-Inter, le probabili: Chivu cambia in difesa. Novità a centrocampo
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L’Inter scivola sulla più classica boccia di banana. L’Atalanta rimonta due gol di svantaggio e completa l’opera nel recupero, con il calcio di rigore trasformato da Kessié e concesso per un tocco di braccio di Bastoni su colpo di testa di De Ketelaere, che salta alle spalle dell’azzurro.
“L’Inter, che non riesce a scrollarsi di dosso l’atalanta fino all’ultimo, facendo a gara a chi balla di più in difesa” sentenzia il Corriere della Sera.
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