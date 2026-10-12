Una competizione interna ideale che sfocia in un livello sempre alto. Il Corriere della Sera sottolinea il valore della rosa dell’Inter di Cristian Chivu.

“Il mer­cato all’inglese, a causa degli infor­tuni, per ora non decolla. I gio­vani però cre­scono in fretta e i riser­vi­sti sareb­bero tito­lari quasi ovun­que. La com­pe­ti­zione interna ha rag­giunto la tem­pe­ra­tura ideale per tenere sem­pre alto il livello”.

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Il quotidiano aggiunge:

“Per Chivu, è lo sce­na­rio ideale: certe volte nelle grandi squa­dre la com­pe­ti­zione è più alta in alle­na­mento tra com­pa­gni che in par­tita con gli avver­sari”.

Una certezza sem­pre più con­so­li­data

“L’inter di Cham­pions riparte dal primo posto in serie A con­di­viso a sor­presa con la Lazio e dal tur­no­ver con­tro il Bru­ges domani sera nella seconda gior­nata di Cham­pions. Con una cer­tezza sem­pre più con­so­li­data: da Bis­seck a Car­los Augu­sto, da Sucic (meglio se a destra) a Diouf, fino a Pio Espo­sito, la cre­scita è con­ti­nua. E inco­rag­giante”.

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Nonostante l’Inter non sia nella top 10 delle squadre con fatturato più alto in Europa, la Champions League rappresenta non solo un sogno ma un vero e proprio obiettivo.

“Però evi­den­te­mente l’Inter sente di poter com­pe­tere con chiun­que e punta ad andare più avanti pos­si­bile, anche per riscat­tare il ko di feb­braio con il Bodo e per far felice Oak­tree con un per­corso più ricco di emo­zioni e soprat­tutto di milioni incas­sati”.

Squadra extralarge

“Con que­sta squa­dra extra­large, capace di segnare già con 10 gio­ca­tori diversi e dove sono «tutti tito­lari» (o quasi), è lecito pen­sare di poter alzare quello stan­dard diven­tato il man­tra di Chivu fin dall’ini­zio”.

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Recuperi e gerarchie

“Domani, a causa anche degli impe­gni con le Nazio­nali che hanno con­si­gliato un turno di riposo in cam­pio­nato, l’inter dovrebbe ritro­vare Lau­taro, Bastoni, Barella, Aka­nji, Zie­lin­ski, men­tre Calha­nogu si è alle­nato rego­lar­mente dopo la sof­fe­renza al ginoc­chio sini­stro di sabato. Ma tra qual­che set­ti­mana, per esem­pio nel derby del 31 otto­bre, le gerar­chie nelle grandi sfide potreb­bero anche essere diverse”.

Concorrenza in attacco e Bisseck top

“Espo­sito è ormai inter­cam­bia­bile a Lau­taro e Thu­ram, anche se non è ancora al livello rea­liz­za­tivo dei col­le­ghi di sette anni più grandi. Bonny resta quello più in ombra in attacco, men­tre in difesa Bis­seck ha dimo­strato di poter gio­care anche cen­trale: il suo posto è sul cen­tro­de­stra, ma rinun­ciare al tede­sco è diven­tato com­pli­cato”.

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Diouf-Spence

“Diouf adesso deve affron­tare il dua­li­smo con Spence, che è ancora indie­tro di con­di­zione: il fran­cese e l’inglese inter­pre­tano il ruolo in modo molto diverso e ser­vi­ranno tutti e due. Anche se Spence in pro­spet­tiva dovrebbe diven­tare la prima scelta”.

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Il centrocampo

“A cen­tro­campo il traf­fico è intenso e le gerar­chie sono mobili. Sucic reclama spa­zio e fa bene, soprat­tutto con Jones ko. Con­tro il Parma il croato ha gio­cato al posto di Barella da mez­zala destra (una rarità, ma è la sua posi­zione favo­rita), senza farlo rim­pian­gere: l’azzurro è sem­pre in cima alle gerar­chie e Sucic può gio­care ovun­que, come del resto Jones. Ma come accade anche in Nazio­nale, Barella deve alzare il livello”.