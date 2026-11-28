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In Serie A corrono tutte. Almeno quelle di vertice, che hanno fatto schizzare la previsione scudetto a oltre 90 punti. Una situazione in cui non si può quindi togliere il piede dall'acceleratore. Il Corriere della Sera avvisa quindi l'Inter di Cristian Chivu:

"Siamo al divieto di sosta, allora. Vale, in questo turno, per la Roma col Monza domani, per il Milan con il Cagliari lunedì. E oggi, per l’Inter che riceve il Genoa a San Siro e la Lazio che va in casa del Torino. Gattuso ci ha preso gusto. Ha smesso di parlare di salvezza, ieri ha detto «non possiamo frenare». Di fronte avrà l’amico ed ex compagno al Milan Ignazio Abate, che non vive un momento semplice.

Per il Torino un punto nelle ultime quattro partite: ieri il presidente Cairo ha incitato i suoi al Filadelfia. «Voglio vedere personalità», ha detto Abate. Quella che a Lautaro non è mai mancata. Il capitano stasera tornerà titolare al fianco di Thuram. Si rivede pure Zielinski, mentre Bastoni (risentimento al quadricipite della coscia sinistra) punta il rientro tra il Lecce e la Supercoppa del 22 dicembre. Chivu vuole mettere il turbo in tutte le quattro competizioni che affronta da qui a Natale. Gli obiettivi? Accorciare la classifica in campionato e Champions (decisivo lo snodo col Borussia Dortmund), qualificarsi ai quarti di Coppa Italia dopo il nuovo incrocio col Genoa di martedì e battere la Lazio in Supercoppa".