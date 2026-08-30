GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Tanta attesa tra i tifosi dell'Inter e non solo per il debutto di Curtis Jones, che potrebbe collezionare i suoi primi minuti in nerazzurro stasera a Cagliari. Come scrive il Corriere della Sera, "l’isola del tesoro per l’Inter è l’Inghilterra, perché i suoi rinforzi vengono tutti da lì: dopo qualche minuto di John Stones, oggi dovrebbe toccare a Curtis Jones, che al Mondiale non c’era e quindi si è preparato regolarmente con il Liverpool prima del suo trasferimento a Milano.

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Cristian Chivu lo ha cercato, voluto (già a gennaio) e dopo le prime sedute dell’impaziente inglese assieme alla squadra ha cominciato a goderselo: oggi dovrebbe farlo vedere anche agli altri, concedendogli i primi minuti nel campionato italiano, con probabile partenza dalla panchina. E c’è curiosità sulla zona del centrocampo in cui si esibirà Jones: ideale come mezzala destra, il 25enne cresciuto nei Reds che ritroverà solo a gennaio in Champions a San Siro, può giocare anche in mezzo o a sinistra".