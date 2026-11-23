Nel consueto appuntamento sulle colonne del Corriere della Sera, all’indomani del 4-4 alla New Balance Arena il giornalista Domenico Calcagno analizza la sfida tra Atalanta e Inter nel consueto appuntamento con l’editoriale.

Inter, serata complessa

“Nella parte alta della classifica si procede ad altissima velocità. Le prime sei (da ieri c’è la Juve al posto del Frosinone) hanno vinto tutte in scioltezza a parte l’inter, che aveva l’impegno più complicato a Bergamo con l’atalanta. Ed effettivamente la serata dei campioni d’italia è stata complessa”.

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Inter perfetta e feroce a tratti

“Non sono bastati i tre gol di Esposito, salito a quota 6 in campionato, alla pari con Thuram, perché solo a tratti l’inter è stata perfetta e feroce come contro il Como. Ha giocato un calcio solido creando molto ma soltanto a tratti”.

‘Chivu può prendersela solo con i suoi ‘

“Regolarmente, sul doppio vantaggio, si è fermata lasciando spazio all’atalanta che non si è mai arresa e alla fine ha raggiunto un pareggio che sembrava impossibile. Ha deciso un rigore fischiato al 90’ e trasformato da Kessie per un mani di Bastoni e Chivu può prendersela solo con i suoi, incapaci di tenere costante la concentrazione”.

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‘L’Inter spreca e si fa male’

“Pareggiare a Bergamo ci sta, ma non dopo essere stati avanti 2-0, 3-1 e 4-2. Nel finale è tornato Lautaro, ma alla mezzora si è fermato, per un guaio muscolare, Calhanoglu. Insomma, l’inter ha sprecato e si è pure fatta male” conclude il Corriere della Sera.