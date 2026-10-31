Un derby da ‘brividi’ nella notte di Halloween. Il Corriere della Sera si concentra sul Milan e sul rischio di scivolare a -10 dall’Inter dopo la stracittadina, in programma questa sera a San Siro e valida per la decima giornata di Serie A:

“La paura del Diavolo riguarda piuttosto la classifica: in caso di sconfitta stasera nella stracittadina numero 247, sprofonderebbe a -10 dall’inter dopo sole 10 giornate”.

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Buone notizie per il Milan

Il quotidiano sottolinea i recuperi in casa rossonera:

“La buona notizia è il recupero lampo di tre big: Rabiot, Gila e Moreira. In attacco occhi puntati su Goncalo Ramos, ancora fermo a quota 2 gol in 9 partite, pochi per un centravanti pagato 74 milioni di euro. È stato preso per fare la differenza: non ci sta riuscendo. «Può essere l’uomo del derby» taglia corto il suo allenatore, che però non ha ancora trovato la tattica giusta per mettere il suo numero 9 nelle condizioni ideali”.

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Con il portoghese ci sarà Pulisic:

“Capitan America sa come si fa: suo il gol vittoria del derby del 23 novembre 2025. […] La sua rapidità può mettere in difficoltà i difensori interisti. E lo stesso vale per Cisse, che però potrebbe partire dalla panchina. La formazione infatti verrà stilata solo oggi”.