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Il nuovo San Siro potrebbe costare a Milano anche qualche giorno in più di aria pesante. Demolizioni, traffico di camion e scavi, rischiano infatti di far aumentare le polveri sottili. Come riporta il Corriere della Sera, questo è uno dei punti più delicati emersi dal confronto tra Comune, enti ambientali e Inter e Milan sulla Valutazione ambientale del maxi-progetto di San Siro.

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La cosa non appare trascurabile», concludono i tecnici del Comune. Un dialogo riservato, al quale il Corriere ha avuto accesso, tra le società e Palazzo Marino. Il lavoro è frutto di un confronto tra documenti che vanno letti in sequenza: le squadre in agosto presentano una Vas (Valutazione ambientale), le istituzioni studiano e rispondono, le squadre forniscono rapporto revisionato nel quale si può verificare quali problemi siano stati risolti e quali questioni restino invece sospese prima di aprire il mastodontico cantiere”, si legge sul quotidiano.

Dossier «dimezzato»

“Punto decisivo. Il progetto prevede due macrofasi: rifacimento del tunnel Patroclo, costruzione del nuovo stadio e demolizione del vecchio; a seguire, il secondo tempo con la sistemazione della (piccola) parte di vecchio Meazza recuperato e la costruzione di una dozzina di edifici per alberghi, commercio e uffici. Semplificando, la legge dice che non si può iniziare un progetto tanto abnorme senza avere una stima completa e unitaria di quali saranno le sue ricadute”.

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L’anno peggiore

“Il tema della salute pubblica è quello che tiene insieme tutte le verifiche. Inter e Milan stimano che l’anno peggiore sarà il 2028, perché in quel momento dovrebbero sovrapporsi il cantiere del tunnel Patroclo e gli scavi del nuovo stadio. Il Comune chiede di valutare anche il momento in cui sarà abbattuto il vecchio stadio. Problema: lavori del genere possono inondare di polveri l’aria fino a renderla irrespirabile. Soluzione: bagnare. Il Comune fa una richiesta concreta. Dopo i rilievi di Palazzo Marino, le squadre hanno descritto meglio le contromisure anti polveri, ma non hanno ancora dimostrato con un nuovo calcolo di aver risolto il problema”.