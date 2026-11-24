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"Il paradosso lo sintetizza bene lo sconforto di Chivu dopo il pareggio di Bergamo: la sua Inter era reduce per la prima volta da due partite di fila senza gol subiti e fin qui aveva concesso troppo spesso reti con la difesa alta o costretta a correre all’indietro". Così il Corriere della Sera a due giorni dal deludente pareggio dell'Inter sul campo dell'Atalanta domenica sera. Gestione incomprensibile della partita da parte dei nerazzurri dopo essere stati per tre volte in doppio vantaggio.

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Si legge: "Contro l’Atalanta è andata diversamente, a causa anche dei cambi disastrosi, sia per scelte che per tempistiche: Lautaro, Jones, Stankovic e anche Akanji non potevano avere il ritmo partita e inserirli ha dato il messaggio alla squadra che sul 3-1 la partita fosse ormai finita. Ma l’Inter ha confermato che dopo la partenza di Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian paga l’assenza di un marcatore (Romero, obiettivo sfumato in estate) e il continuo rimescolamento sia del terzetto difensivo che di quello di centrocampo (Jones, Stankovic e Sucic mai avevano giocato assieme) crea problemi anche a difesa schierata: «Dobbiamo marcare meglio in area, non concedere cross facili, capire meglio il pericolo». dice Chivu.

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In un calcio caratterizzato sempre più di duelli a tutto campo, perdere il faccia a faccia con l’avversario che crossa è quasi una sentenza, perché «i difensori guardano ormai tutti la palla invece che l’attaccante» come ripetono gli allenatori. E una volta che questo si prepara a colpire, libero come l’aria, è già troppo tardi".