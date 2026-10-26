Il contatto Viery-Thuram nel corso di Inter-Fiorentina continua a far discutere. L’episodio di San Siro, non sanzionato dall’arbitro Mariani col calcio di rigore e non corretto dal VAR Fabbri, continua a lasciare qualche perplessità.

Il Corriere della Sera analizza quanto accaduto sul prato del Meazza.

VAR e rigore non dato all’Inter

“Il rigore del 2-1 concesso da Mariani neutralizza così l’errore per quello non dato sullo 0-1, per fallo netto di Viery sempre su Thuram: questo nuovo Var «depotenziato» sotto la gestione arbitrale di Orsato sta sfuggendo di mano. Perché un conto è rendere il gioco spezzettato, non abboccando alle tante sceneggiate dei giocatori, un altro conto è non rivedere al monitor degli interventi che anche a occhio nudo andrebbero valutati diversamente dall’arbitro italiano presente all’ultimo Mondiale”.

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Poi il quotidiano aggiunge:

“Cosa sarebbe successo nel post partita di San Siro se l’Inter non avesse approfittato dell’impaurita Viola, che nell’ultima mezz’ora si è colpevolmente rintanata nella propria area e si è fatta fare due gol nel recupero?”.