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Il Napoli ci ha provato. Il Napoli ci ha creduto. Il Napoli, alla fine, ha dovuto fare i conti con i rimorsi: la formazione di Allegri non è riuscita a difendere il doppio vantaggio contro l'Inter, ed è tornata a casa senza punti. Grande amarezza, raccontata da Il Mattino: "Difficile non avere rimorsi, oggi. Perché il Napoli si porta a casa da San Siro la seconda peggiore partenza degli ultimi 15 anni in Serie A. Solo Sarri, al primo anno, era partito peggio dopo 270'.

Eppure gli azzurri visti a Milano avrebbero potuto riportarsi a casa 3 punti, poi anche uno solo. E invece... il corto muso è tutto dell'Inter di Chivu che mette in chiaro le cose. Forse Allegri pensava di avere una squadra più matura, capace di chiudere la questione al 90'. Forse aveva pensato di gestire le energie verso l'Arsenal, tra poche ore. Ma quest'anno il Napoli dovrà pensare a colmare le lacune di un'estate tremenda, piuttosto che a fare voli pindarici. Un peccato, perché per 89 minuti la squadra aveva meritato quanto visto. E addirittura sfiorato una vittoria che ai punti sarebbe stata anche troppo, ma di certo avrebbe fatto morale".