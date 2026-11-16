Bastoni ha messo d'accordo tutti. In negativo. Perché all'indomani dalla sconfitta per 4-1 dell'Italia contro il Belgio, il giocatore nerazzurro ha il voto più basso o quasi in pagella. Anche il quotidiano La Repubblica boccia la sua prestazione con un 4: "Troppo morbido sulla serpentina di Doku e poi scellerato nell'assist involontario a De Bruyne". 5 invece a Barella: "Dà l'illusione di poter alzare il pressing e tra i centrocampisti è il meno arrendevole", si legge.

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In campo c'erano anche Esposito da titolare e Dimarco, entrato nel secondo tempo. L'attaccante nerazzurro ha segnato la rete che ha sbloccato la partita ma ha sbagliato un rigore al 90esimo. "Con Pio si parte da 1-0, stavolta con una spaccata anche elegante. Poi però sbaglia il rigore" e quindi 6 in pagella. Per l'esterno, che è entrato dopo l'intervallo, il voto è 5. Ma il giudizio racconta una gara in cui non è stato in grado di incidere (come aveva fatto con la Francia) entrando dalla panchina. "Non si nota", scrive il quotidiano.

(Fonte: La Repubblica)