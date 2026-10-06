VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

La prestazione di Andy Diouf contro il Belgio divide i siti sportivi francesi. La Francia di Zidane ha vinto 4-1 e sul lavoro svolto in quella gara dal giocatore nerazzurro ci sono pareri discordanti. Ricordiamo che il calciatore dell'Inter, che di mestiere fa il centrocampista e che all'Inter viene impiegato sulla fascia destra da Chivu, in Nazionale è stato impiegato da terzino sinistro in una difesa a quattro.

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Eurosport boccia di fatto l'idea del ct francese: "Non è un difensore e lunedì sera l'intero Stade de France se n'è accorto. Colpevole di un posizionamento discutibile in area, non è riuscito ad anticipare l'inserimento di Lukebakio (36° minuto). L'ex giocatore del Lens non ha la giusta postura difensiva, soprattutto quando si lancia verso la propria porta, ma è a suo agio quando ha la palla tra i piedi. Nervoso durante un controllo davanti alla propria area (37° minuto), ha trascorso la serata camminando su un filo sottile che alla fine si è spezzato".

Più possibilista invece il giudizio di Rmc Sport: "Ha acquisito maggiore sicurezza e si è spinto molto più spesso lungo la fascia sinistra. Il difensore si è anche concesso qualche dribbling, riusciti piuttosto bene. In occasione del gol di Lukebakio, però, non è rientrato abbastanza velocemente nella sua posizione".

Nel complesso, per il giocatore nerazzurro è stato un ottimo ritiro. Di lui L'Equipe scrive: "Nonostante le sue comprensibili difficoltà in un ruolo da terzino sinistro che sta ancora imparando, ha voluto concentrarsi sui suoi progressi".